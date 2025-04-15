«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقعي «الصفحة الأولى» و«عين مصر»

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لموقع «الصفحة الأولى» لجلسة استماع يوم الخميس 17 أبريل الجاري، بشأن الشكوى المقدمة من جامعة «نيو جيزة»، فيما تضمنته من بث الموقع أخبار اعتبرتها كاذبة وبقصد التشهير بها.

كما قررت اللجنة، استدعاء الممثل القانوني لموقع «عين مصر» لجلسة استماع في ذات اليوم، بشأن الشكوى المقدمة من أحد المطاعم، فيما تضمنته من نشر الموقع أخبار تحمل إساءة وتشهير.