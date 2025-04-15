هنا الزاهد تنهار من البكاء بسبب والدها: «أختي معرفتوش»

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن كثير من الأسرار الخاصة بها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي أنس بو خش، في برنامجه abtalk، الذي يعرض عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ودخلت في نوبة بكاء.

انهيار هنا الزاهد من البكاء بسبب والدها

وتحدثت الفنانة هنا الزاهد خلال الحلقة عن والدها، وهو الأمر الذي جعلها تنهار من البكاء وهي تحكي عنه: «في يوم بعد ما بابا وماما انفصلوا أخدتنا أنا واخواتى وروحنا علشان نتغدى معاه ونقابله وأول ما وصلنا وشفناه قولنا بابا أهو ونور أختي كانت صغيرة أوي فشاورت على واحد وقالت هو دا ومكنش هو، وفي اللحظة دي نور صعبت عليا أنها مش عارفة باباها وبقت نقطة ضعفي».

واستكملت هنا حديثها عن والدها قائلة: «دا مش عيب من أبويا عشان ميزعلش ولكن هي كانت صغيرة أوي فمعرفتوش بس في الموقف صعبت عليا».