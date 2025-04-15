الأونصة ستصل إلى 4 آلاف دولار في 2026.. توقعات جديدة لأسعار الذهب

الأونصة ستصل إلى 4 آلاف دولار في 2026.. توقعات جديدة لأسعار الذهب

الأونصة ستصل إلى 4 آلاف دولار في 2026.. توقعات جديدة لأسعار الذهب

يظل الذهب المعدن الأكثر تداولاً على مدار السنوات الماضية، إذ حقق المعدن الأصفر مٌستويات سعرية على المستويين العالمي والمحلي، هي الأعلى في تاريخه، ولا تزال التوقعات تُشير إلى أن الذهب سيسجل مستويات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025، وربما 4 آلاف دولار للأونصة بمنتصف 2026.

3700 دولارًا سعر الأونصة بنهاية 2025

وتوقع بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية له، أن تصل أوقية الذهب إلى 3700 دولار بنهاية 2025، في الوقت نفسه توقع بنك UBS أن يٌسجل الذهب 3500 دولار للأوقية في ديسمبر 2025.

4 آلاف دولار سعر الأونصة بمنتصف 2026

أما بنك جولدمان ساكس، فقد توقع أن يصل سعر أوقية الذهب نحو 4 آلاف دولار في منتصف 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4 آلاف و640 جنيها للشراء، و4 آلاف و620 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

أما سعر أونصة الذهب العالمي الآن فتسجل 3228 دولارا للشراء، و3227.5 دولار للبيع، وفقًا لمؤسسة «جولد بيليون».

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