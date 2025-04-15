سعر الذهب عيار 21 يشهد تحديثا جديدا في التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا الآن في الصاغة؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهًا للشراء في التعاملات المسائية، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

سعر الذهب عيار 21

وجاء أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و291 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و268 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و630 جنيها للشراء، و4 آلاف و610 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4850 جنيها للشراء، و4829 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3969 جنيهًا للشراء، و3952 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3087 جنيهًا للشراء، و3073 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و40 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و20 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3221 دولارا للشراء، و3220.5 دولار للبيع.