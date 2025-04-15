لميس الحديدي عن عيد القيامة وشم النسيم: «طقوس توحد المصريين منذ آلاف السنين»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إننا نعيش في الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام، الذي بدأ بـ«حد السعف» وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم واستقبال الناس له بسعف النخيل، وتستمر الطقوس حتى عيد القيامة المجيد، الذي يمثل نهاية الصوم الكبير الممتد لـ55 يومًا.

عيد شم النسيم يوحد المصريين منذ قديم الأزل

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON: «أيام قليلة تفصلنا عن عيد القيامة المجيد، ثم يوم الاثنين القادم نحتفل جميعًا بشم النسيم، وهي أعياد توحد المصريين منذ قديم الأزل».

الأسبوع الحالي يشهد طقوسًا روحية مهمة

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي يشهد طقوسًا روحية مهمة تبدأ بخميس العهد، ثم الجمعة العظيمة، تعقبها ليلة سبت النور التي يُعتقد بخروج النور المقدس فيه من قبر السيد المسيح، وصولًا إلى عيد القيامة الذي يحتفل به المسيحيون في مصر والعالم قائلة: «كل سنة وأقباط مصر بخير، وكل سنة والمصريين جميعًا بخير بمناسبة عيد شم النسيم».