تعطيل العمل بالبنوك 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيدوشم النسيم

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد الإجازة الرسمية للبنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأوضح «المركزي» في بيانه، أنه تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين، الموافق 20 و21 أبريل 2025، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

موعد استئناف البنوك المصرية

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

إنجاز معاملات بنكية أونلاين

ويمكن لكل المتعاملين مع البنوك في مصر الاستفادة من الخدمات والتطبيقات الرقمية المصرفية خلال أيام الإجازات والأعياد التي يتعطل خلالها عمل الفروع للبنوك، سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي أو المحافظ الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن إجراء العديد من العمليات البنكية التي لا تحتاج للذهاب إلى الفرع لإنجازها.

ويمكن التعامل مع ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعلى مدار الـ24 ساعة بدون توقف، وإجراء التحويلات البنكية بين الحسابات المختلفة عبر تطبيق إنستاباي.