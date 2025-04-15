تعطيل العمل بالبنوك 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيدوشم النسيم

تعطيل العمل بالبنوك 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيدوشم النسيم

تعطيل العمل بالبنوك 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيدوشم النسيم

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد الإجازة الرسمية للبنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأوضح «المركزي» في بيانه، أنه تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين، الموافق 20 و21 أبريل 2025، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

موعد استئناف البنوك المصرية

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

إنجاز معاملات بنكية أونلاين

ويمكن لكل المتعاملين مع البنوك في مصر الاستفادة من الخدمات والتطبيقات الرقمية المصرفية خلال أيام الإجازات والأعياد التي يتعطل خلالها عمل الفروع للبنوك، سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي أو المحافظ الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن إجراء العديد من العمليات البنكية التي لا تحتاج للذهاب إلى الفرع لإنجازها.

ويمكن التعامل مع ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعلى مدار الـ24 ساعة بدون توقف، وإجراء التحويلات البنكية بين الحسابات المختلفة عبر تطبيق إنستاباي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا