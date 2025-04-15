بسمة وهبة: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس إرادة سياسية لحل مشاكل المنطقة

علّقت الإعلامية بسمة وهبة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتي قطر والكويت، قائلة، إن رئيس الجمهورية يتحرك خلال أيام قليلة وبشكل متواصل في ظل ظروف إقليمية بالغة الحساسية، مشيرة إلى أن نشاطه يعكس وعي القيادة المصرية الكامل بما يدور في المنطقة.

تحركات مصرية مدروسة

وأضافت بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن الرئيس السيسي يواصل لقاءاته وتحركاته المدروسة، ما يعكس وجود إرادة سياسية قوية ورؤية شاملة لحل أزمات المنطقة.

وتابعت، بأن زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستا بغرض المجاملة، لكنهما تحملان رسائل واضحة بأن مصر موجودة ومؤثرة، مشددة على أنّ التحركات الرئاسية تركز على تحقيق هدفين أساسيين، أولهما تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وثانيهما توسيع الشراكات الاقتصادية مع دول تتمتع بقدرات استثمارية كبرى، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.

تنسيق سياسي مشترك

وذكرت، أنّ زيارة الرئيس لدولة الكويت جاءت امتدادًا طبيعيًا للعلاقات القوية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن اللقاءات مع القيادة الكويتية تناولت التنسيق الأمني والسياسي المشترك، والتأكيد على الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.