وظائف خدمة عملاء براتب يصل إلى 8750 جنيها.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع «فرصنا» عن وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء والعمليات «Operations» لدى إحدى الشركات الخاصة، وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ومقرها في مدينة نصر، محافظة القاهرة.

وتسعى الشركة لتعيين موظفين للعمل بدوام كامل، مع توفير راتب شهري مميز وحوافز إضافية، بالإضافة إلى بيئة عمل احترافية وفرصة لاكتساب خبرات قوية في مجال التجارة الإلكترونية.

شروط التقديم

يجب في المتقدم أن يتوفر لديه عدد من الشروط، هي:

خبرة متوسطة من سنة إلى 5 سنوات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

الفئة العمرية: من 22 إلى 35 سنة.

الجنس: غير مشروط.

اللغة الإنجليزية: مستوى أساسيات.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

مهارات تواصل ممتازة (شفوية وكتابية).

القدرة على أداء مهام متعددة وإدارة الوقت بفعالية.

التعاطف والصبر في التعامل مع العملاء.

يُفضل وجود خبرة سابقة في مجال التجارة الإلكترونية (ولكنها ليست شرطًا).

المهام والمسؤوليات

تتمثل مهام الوظيفة فيما يلي:

الرد على استفسارات العملاء عبر البريد الإلكتروني، واتساب، فيسبوك ماسنجر، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

مساعدة العملاء في تتبع الطلبات ومعالجة ما بعد البيع.

حل شكاوى العملاء بطريقة احترافية وبروح متفهمة.

التنسيق مع فرق الشحن والتوصيل والموردين لضمان رضا العملاء.

البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والسياسات الجديدة لتقديم معلومات دقيقة.

مميزات الوظيفة

ومن مميزات الوظيفة ما يلي:

الراتب الأساسي: من 6000 إلى 7500 جنيه مصري.

حوافز إضافية: من 500 إلى 1250 جنيه.

احتساب الوقت الإضافي

نوع العمل: دوام كامل.

مواعيد العمل: من 10 صباحًا حتى 6:30 مساءً، أو من 12 ظهرًا حتى 8:30 مساءً.

كيفية التقديم

للتقديم على هذه الوظيفة، يمكنك التواصل مع الشركة من خلال موقع التوظيف الرسمي فرصنا، وقم بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك، من خلال هذا الرابط.