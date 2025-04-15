وظائف خدمة عملاء براتب أكثر من 10 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية برواتب تزيد عن 10آلاف جنيه بإحدى الشركات، من خلال مبادرة توظيف مصر و«بداية»، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب في مجالات منوعة.

نستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات برواتب 10 آلاف جنيه، من حيث شروطها والتخصصات المطلوبة، والحقوق والمميزات، وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة أكسيد وظائف خدمة عملاء للشباب في المجالات الآتية:

1- خدمة عملاء عربي.

2- خدمة عملاء إنجليزي.

3- خدمة عملاء شات Email& chat Agents.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب خريجين بمؤهل عالٍ.

- ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- مكان العمل: المعادي ومدينة نصر.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمُميزات، الآتية:

- الراتب يبدأ من 9 آلاف جنيه ويصل 10500 جنيه، حسب اللغة، بالإضافة إلى Welcome Bonus.

- نسبة من أرباح الشركة.

- 8 ساعات عمل.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي وطبي خاص.

- فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر.

- العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار.

- الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف ملء استمارة التوظيف والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التالي:

مبني أكسيد بالقرية التكنولوجية بالمعادي السبت 19 أبريل 2025 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.