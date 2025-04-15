وظائف مبيعات براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه وحوافز.. رابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع «فرصنا» عن توفر وظائف شاغرة لمسؤولي مبيعات داخلية لدى إحدى الشركات العاملة في مجال بيع المفروشات، للعمل بمقر الشركة في مدينة نصر في محافظة القاهرة، وهي فرصة ممتازة للراغبين في دخول أو تطوير مسيرتهم في مجال البيع والتسويق، خاصة في قطاع المفروشات.

شروط التقديم

يجب للمتقدم على هذه الوظائف الشاغرة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: لا تقل عن 4 سنوات في مجال المبيعات.

السن المطلوب: من 24 إلى 35 سنة.

المؤهل المطلوب: جميع المؤهلات مقبولة.

الجنس المطلوب: لا يُشترط

اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، برامج مايكروسوفت أوفيس: غير مطلوبة.

المهام والمسؤوليات

ومن مهام الوظيفة ما يلي:

معرفة تامة بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.

الترويج وبيع منتجات الشركة للعملاء الحاليين، وتسجيل المعاملات البيعية.

جذب عملاء جدد وفق سياسات الشركة التسويقية.

عرض السلع بطريقة جذابة تشجع العملاء على الشراء.

الاستماع لشكاوى العملاء والعمل على حلها لضمان رضاهم.

مميزات الوظيفة

الراتب الأساسي: من 5000 إلى 8000 جنيه

الحوافز الإضافية: من 1000 إلى 5000 جنيه

نوع الوظيفة: دوام كامل

يُحتسب الوقت الإضافي

كيفية التقديم

هذه الوظيفة مثالية لأي شخص يمتلك خبرة قوية في مجال المبيعات الداخلية، ويبحث عن فرصة عمل برواتب مجزية في بيئة ديناميكية تتيح له التواصل المباشر مع العملاء وتحقيق نتائج ملموسة، يمكنك التقديم مباشرة على الوظيفة من خلال موقع التوظيف فرصنا بالدخول على هذا الرابط، وتأكد من حضور المقابلات لتجنب الرفض.