كتبت - صفية النجار

أعلن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية بإحدى الشركات، وذلك من خلال مبادره توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر اليوم المفتوح للتوظيف لشركة بافلو برجر.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة بافلو برجر شباب للتعيين في التخصصات الآتية:

1- مساعد مدير، الخبرة فاست فود 3 سنوات على الأقل والراتب 13150 جنيها وحوافز وبدل مواصلات وسيلز بونص.

2- عضو فريق مطعم براتب 6250 جنيها وحوافز وبدل مواصلات وسيلز بونص.

شروط القبول في الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات خريجين فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- الحد الاقصى للسن 45 سنة للوظائف الإدارية.

- موقف واضح من التجنيد.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف في الأماكن التالية:

مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع، الشروق، العبور، مدينتي، المقطم، المعادي، أكتوبر.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- الرواتب من 6250 جنيها إلى 13150 جنيها حسب كل وظيفة.

- حوافز شهرية تصل 2000 جنيه.

- سيلز بونص.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- بدل مواصلات لبعض الفروع وخاصة التجمعات ومدينتي والشروق.

- وجبة لوظيفة مساعد المدير.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر.

- العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار.

- الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد التالي:

60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع بجوار معرض سيارات الزاملي،