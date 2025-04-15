مواعيد القطارات اليوم الأربعاء على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل القطارات المكيفة والعادية (الروسية والتهوية) على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين المحافظتين، خصوصًا مع ارتفاع الإقبال خلال الفترة الحالية.

وإليكم في السطور التالية مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 16 أبريل على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس:

مواعيد قطارات خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 119 تهوية - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 تهوية - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 تحيا مصر - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 تالجو - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 8:00 صباحًا

قطار رقم 901 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 8:10 صباحًا

قطار رقم 905 VIP مباشر - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 9:00 صباحًا

قطار رقم 911 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 تحيا مصر مباشر - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 12:00 ظهرًا

قطار رقم 1203 تهوية - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 13:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 تالجو - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 14:00 ظهرًا

قطار رقم 919 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 14:25 ظهرًا

قطار رقم 917 VIP مباشر - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 15:00 ظهرًا

قطار رقم 915 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 15:10 عصرًا

قطار رقم 21 تهوية - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 15:25 عصرًا

قطار رقم 23 تهوية - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 16:30 عصرًا

قطار رقم 923 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 16:00 مساءً

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 17:00 مساءً

قطار رقم 925 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 18:15 مساءً

قطار رقم 921 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 18:00 مساءً

قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 19:10 مساءً

قطار رقم 931 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 20:15 مساءً

قطار رقم 31 مكيف - القاهرة/الإسكندرية - يقوم الساعة 20:30 مساءً

قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة - المنصورة/الإسكندرية - يقوم الساعة 19:15 مساءً

قطار رقم 934 مكيف - الإسكندرية/الأقصر - يقوم الساعة 22:15 مساءً

قطارات خط (الإسكندرية - القاهرة)

قطار رقم 8 روسي تهوية - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 5:10 صباحًا

قطار رقم 902 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 مكيف مباشر - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 7:00 صباحًا

قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 900 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 11:30 صباحًا

قطار رقم 18 روسي - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 13:10 ظهرًا

قطار رقم 914 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 13:00 ظهرًا

قطار رقم 916 مكيف مباشر - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 14:00 ظهرًا

قطار رقم 922 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 15:30 عصرًا

قطار رقم 118 تهوية - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 17:10 مساءً

قطار رقم 568 سياحي - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 18:10 مساءً

قطار رقم 32 تهوية - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 18:10 مساءً

قطار رقم 928 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 19:00 مساءً

قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 19:30 مساءً

قطار رقم 930 مكيف - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 20:10 مساءً

قطار رقم 28 روسي - الإسكندرية/القاهرة - يقوم الساعة 20:20 مساءً

قطار رقم 920 مكيف - الإسكندرية/طنطا - يقوم الساعة 22:00 مساءً



