«السكة الحديد» تنفي وقف حجز تذاكر القطارات إلكترونيا



نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع والتطبيق الخاصين بالهيئة، مؤكدة أن حجز التذاكر من خلال موقعها على الإنترنت والأبلكيشن الرسمي الخاص بها يعملان بكفاءة وأمان على مدار اليوم، وكذلك جميع طرق الحجز المختلفة.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات.

عدة طرق لحجز التذاكر وهي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي «فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول».

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام، الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.