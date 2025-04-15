كيف تتواصل مع مكتب شكاوى المرأة؟.. الخط الساخن والخدمات المقدمة

كتب: عبد العزيز سلامة

يُعد مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، مساحة آمنة ومجانية لكل سيدة مصرية تبحث عن المساندة في مواجهة أي مشكلة قانونية أو اجتماعية أو نفسية.

ويعمل المكتب من خلال شبكة من الفروع المنتشرة في جميع محافظات مصر، لتسهيل الوصول لكل سيدة في أي مكان داخل الجمهورية.

كيفية التواصل مع مكتب شكاوى المرأة

يمكن التواصل مع المكتب عبر الخط الساخن: 15115، خلال أيام وساعات العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، كما التواصل من خلال مقرات مكاتب المجلس القومي للمرأة، أو عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

خدمات مكتب شكاوى المرأة

يضم المكتب فريقًا مكوَّنًا من نحو 70 خبيرًا قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا يقدمون الاستشارات بطريقة احترافية، كما يعمل المكتب بالتعاون مع 620 محاميًا متطوعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من شركاء تقديم الخدمات الاجتماعية، والنفسية، والطبية، والعديد من الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون.

عند تقديم شكاوى له، يتم إحالة الحالات عند الحاجة إلى الجهات المعنية، أو تقديم الدعم القانوني الفوري لها.

اختصاصات مكتب شكاوى المرأة

تتمثل اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في التالي:

الأحوال الشخصية (الولاية على المال والنفس)

جرائم العنف والتمييز

الحرمان من الحقوق

الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية

شكاوى العمل ومشكلات الوظائف

جرائم تقنية المعلومات

طلبات تنفيذ الأحكام

الحرمان من المواريث

الحماية الاجتماعية

مشكلات الأوراق الثبوتية والخدمات الحكومية

الدعم النفسي والمشورة الأسرية

الهدف من المكتب

يأتي إنشاء المكتب ضمن أهداف المجلس القومي للمرأة التي نص عليها قانون رقم 30 لسنة 2018، ومن أبرزها:

تعزيز وحماية حقوق المرأة

المساهمة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص

التصدّي لأي انتهاك أو تمييز ضد المرأة

نشر الوعي القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة المصرية



