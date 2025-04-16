«الصحة العالمية» تدعو لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار فورا

«الصحة العالمية» تدعو لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار فورا

«الصحة العالمية» تدعو لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار فورا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى إيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وحثّ مدير منظمة الصحة العالمية، على حماية الرعاية الصحية وجميع المرضى والعاملين بقطاع الصحة في قطاع غزة، مشددًا على أنّ الهجمات على المستشفيات بغزة قد تؤدي لوقف المرافق عن العمل ومنع المرضى من طلب الرعاية الصحية.

وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة، بما في ذلك تشغيل المستشفيات ونقل المرضى داخل وخارج القطاع، وتؤكد على أهمية تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم في المنطقة.​

وفي وقت سابق، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أقل من نصف مستشفيات غزة تعمل حاليًا، وأن المنظمة أرسلت 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية منذ بدء وقف إطلاق النار، مع وصول 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن المنظمة توفر 60% من إجمالي الإمدادات الطبية و100% من الوقود اللازم للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية.​

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