خبير شؤون سياسية: نتنياهو يريد إعادة السيطرة على الضفة وقتل الحلم الفلسطيني

قال اللواء سمير عباهرة، خبير الشؤون السياسية، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إعادة السيطرة على الضفة وقتل الحلم الفلسطيني، لافتًا إلى أنه يسعى من خلال حربه في غزة إلى تحقيق أهداف غير معلنة، تتجاوز بكثير ما يتم ترويجه إعلاميًا من محاربة حركة حماس واستعادة الأسرى.

وأضاف عباهرة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطاب الإسرائيلي يركز على أهداف مباشرة، لكن الواقع يشير إلى سعي نتنياهو لإحداث تغييرات ديموغرافية وسياسية عميقة في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: «من بين الأهداف الحقيقية للاحتلال تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة احتلال الضفة الغربية، وخلق قطيعة جغرافية وسكانية دائمة بين غزة والضفة، بما ينهي فعليًا حلم الدولة الفلسطينية الموحدة».

وأكد، أن ما يجري حاليًا هو محاولة لإعادة رسم خريطة فلسطين عبر التهجير والتدمير الممنهج، وسط دعم أمريكي سياسي وعسكري غير محدود.

وحول زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة لشمال قطاع غزة، قال اللواء إن هذه الخطوة تهدف لدعم المؤسسة العسكرية ورفع معنويات الجنود، إلى جانب الترويج لخطة «المنطقة العازلة» التي تسعى إسرائيل لإقامتها على طول الحدود الشمالية للقطاع، وتمتد هذه المنطقة بعمق كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية، بعد أن أُفرغت من سكانها ودُمّرت مبانيها.

وأكد أن إسرائيل تستخدم الحرب الحالية كوسيلة لفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم رؤيتها الأمنية والسياسية، في ظل صمت دولي وتجاهل لمعاناة الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة بكل المقاييس.