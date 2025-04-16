أول تصريح من بايدن بعد ترك الرئاسة: سياسات ترامب مدمرة

وجّه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، انتقادًا لاذعًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، في أول تصريح علني له منذ مغادرته منصبه، واصفًا سياساتها تجاه إدارة الضمان الاجتماعي بأنها «مدمّرة».

وأشار بايدن، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في شيكاغو، إلى أن الإدارة الجديدة، التي لم يذكر ترامب بالاسم خلالها، تسببت في أضرار واسعة خلال أقل من 100 يوم، متهمًا إياها بالسعي لتقويض البرامج الاجتماعية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي، الذي يوفر المزايا لملايين الأمريكيين من المتقاعدين وذوي الإعاقة.

النهج التكنولوجي المتسارع

وانتقد بايدن ما وصفه بـ«النهج التكنولوجي المتسارع» الذي تتبعه الإدارة بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، حيث تم تسريح آلاف الموظفين في إطار إعادة هيكلة ضخمة، مما تسبب في تعطل خدمات حيوية مثل موقع الضمان الاجتماعي.

كما اتهم بايدن الجمهوريين بالسعي لتدمير الضمان الاجتماعي من أجل تمويل تخفيضات ضريبية لصالح الأثرياء والشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدد الأمن المالي للأمريكيين وتزيد من الانقسام في البلاد.

30% من الأمريكيين بلا قلب

واختتم خطابه بدعوة إلى الوحدة، محذرًا من أن «30% من الأمريكيين بلا قلب»، في إشارة إلى المتشددين من مؤيدي ترامب.