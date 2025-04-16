نائب رئيس جامعة القاهرة يشيد بجودة الخدمات الطبية في مستشفى سيد جلال الجامعي

زار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة؛ مستشفى سيد جلال الجامعي بشكل مفاجئ؛ للاطمئنان على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

نائب رئيس جامعة القاهرة يشيد بجودة الخدمات الطبية





وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما لمسه من إتفانٍ وإخلاصٍ من الأطباء والتمريض والفنيين والموظفين، ووجه الشكر والتقدير لهم جميعًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو العينين، رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بكلية الطب، والدكتور بهاء عبد الجواد، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والهيئة المعاونه.