محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معرض زهور «بهجة الربيع» في كلية الزراعة

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض الزهور الذي نظّمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة، تحت عنوان «بهجة الربيع»، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبدالهادي أستاذ متفرغ بالكلية، ولفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تعزيز التعاون التقني والبحثي المثمر

تفقد المحافظ ورئيس الجامعة أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والتي تخدم العملية التعليمية والبحثية، والتي تصنع تداخلًا بالألوان والمعاني الجمالية، وتخاطب العين وتحدث البهجة والطاقة الإيجابية للزائرين لمعرض الزهور.

وأكد المحافظ استمرار وتعزيز مسيرة التعاون التقني والبحثي المثمر بين الجامعة والمحافظة، سواء من خلال البحوث الزراعية التطبيقية أو ورش العمل التدريبية، تعزيزًا للجهود المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة والعاملين في المشروعات لتقديم نماذج زراعية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني.

إثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة

واستعرض الدكتور محمود عبدالهادي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، مشتملات معرض الزهور الذي يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، موضحًا أنّ المعرض خلال الأعوام المقبلة سينظم بتنافسية بين كل الكليات المعنية بالجمال (الفنون الجميلة ـ الهندسة ـ التربية الفنية ـ سياحة وفنادق)، لافتاً إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة ونادرة من الزهور والنباتات (السنانير ـ قطيفة سوداني ـ فستيوكا – ريحان – أكوكانثرا – ستيفيا ـ القرنفل ـ روز ماري)، والعديد من النباتات المزهرة المختلفة.