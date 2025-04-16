«رحلة البحث عن تيشرت أحمر».. مروان سري يروي تفاصيل صفقة انضمامه لملاك ناد إنجليزي

كتبت - أمنية سعيد

أعلن نادي داجنهام وريدبريدج الإنجليزي لكرة القدم، والذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة، عن انضمام اليوتيوبر وصانع المحتوى المصري الشهير، مروان سري، إلى قائمة ملاك النادي، وقد تمت هذه الخطوة بالتعاون مع مجموعة كلوب أندردوج، ليصبح سري بذلك شريكًا في ملكية النادي الإنجليزي، فمن هو اليوتيوبر مروان سري؟

من هو اليوتيوبر مروان سري؟

وفي تصريح له للموقع الرسمي للنادي، أعرب اليوتيوبر المصري مروان سري عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا على أهمية كرة القدم في حياته كوسيلة للتواصل مع الآخرين، كما أعرب عن شعوره بالحظ لانضمامه إلى نادٍ يتمتع بشخصية فريدة وإمكانات واعدة، مشددًا على رغبته في المساهمة الفعالة وأن يكون جزءًا من مشروع يحمل قيمة ومعنى.

كشفت تصريحات اليوتيوبر وصانع المحتوى المصري مروان سري في لقاء سابق ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، عن جوانب متعددة في حياته ومسيرته المهنية، فهو من مواليد 21 مايو عام 1993، وتخرج في كلية الإعلام متخصصًا في مجال الإخراج، وخاض في بداياته تجربة العمل في المجال الفني، إذ شارك في تقديم عدد من الأفلام القصيرة، كما ظهر في بعض الأعمال الفنية المعروفة مثل مسلسل «الباطنية» وفيلم «الديلر» وسيت كوم «العيادة»، إلا أنه وجد صعوبة في الاستمرار كممثل، ليتحول بعدها للعمل خلف الكاميرا كجزء من طاقم الإخراج في مسلسل «الكبير أوي» تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

شكّل التحول إلى عالم السوشيال ميديا نقطة محورية في مسيرة مروان سري، إذ قرر تركيز محتواه بشكل أساسي على كرة القدم، وقد لاقت طريقته المميزة في تقديم المحتوى، والتي تعتمد على أسلوب الحكي الطريف للأحداث والمباريات، استحسانًا كبيرًا من المشاهدين وجذبت إليه قاعدة جماهيرية واسعة.

وعندما راودته فكرة شراء نادٍ لكرة القدم، وضع سري بعض الشروط الأساسية، كان من أبرزها أن يكون لون قميص الفريق أحمر، وقد أعد قائمة أولية بالعديد من الأندية المستهدفة في الدرجات الثالثة والخامسة والسادسة في إنجلترا، قبل أن يستقر اختياره في النهاية على نادي داجنهام وريدبريدج، وفي خطوة وصفها بأنها أغرب قرار في حياته، سافر مروان سري إلى لندن لإجراء مفاوضات مع ملاك الأندية التي كان مهتمًا بها.

شغف مروان سري بـ كرة القدم

يُعرف عن مروان سري شغفه الكبير بكرة القدم وتشجيعه لناديي الأهلي المصري وأرسنال الإنجليزي، ويحظى حسابه على موقع يوتيوب بمتابعة أكثر من 800 ألف مشترك، إذ يقدم محتوى يعرفه بأنه «هلس هادف»، كما كان له ظهور في برنامج «كابيتانو مصر» الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية الشابة.

وفي أكتوبر 2022، حقق حلمه بالانضمام إلى الاستوديو التحليلي لقنوات رياضية شهيرة، ويطلق مروان سري على نفسه لقب «الماوريسيو»، وقد تمكن خلال مسيرته من مقابلة العديد من نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم كريستيانو رونالدو والمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.