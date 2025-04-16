وزير الخارجية الإيراني: حق طهران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن زيارته إلى روسيا لتسليم رسالة من خامنئي إلى بوتين، ومواقف المسؤولين الأمريكيين المتناقضة لن تكون مفيدة بالمفاوضات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف«عراقجي»، سأنقل رسالة من خامنئي إلى بوتين خلال زيارتي إلى روسيا، وحق طهران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض مع واشنطن.

وفى وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الإيراني، أنّ محادثات اليوم كانت بناءة ولم تستخدم لهجة غير مناسبة، مشيرًا إلى أنّ الجانب الأمريكي قدم مجهودًا كبيرًا اليوم لإثبات جديته في المحادثات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه من المقرر عقد جولة جديدة السبت المقبل والطرفان لا يريدان التفاوض لأجل التفاوض، مواصلًا: أجرينا مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن لمدة ساعتين ونصف.

وتابع: تم تبادل الرسائل 4 مرات بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني، ومن المتوقع أن نناقش مع الوفد الأمريكي بالجولة المقبلة الإطارات العامة لأي اتفاق محتمل