وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن تسعيان لإنجاح مفاوضات الملف النووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ طهران وواشنطن أكدتا حرصهما على إنجاح المفاوضات حول الملف النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، أنّ محادثات اليوم كانت بناءة ولم تستخدم لهجة غير مناسبة، مشيرًا إلى أنّ الجانب الأمريكي قدم مجهودًا كبيرًا اليوم لإثبات جديته في المحادثات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه من المقرر عقد جولة جديدة السبت المقبل والطرفان لا يريدان التفاوض لأجل التفاوض، مواصلًا: أجرينا مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن لمدة ساعتين ونصف.

وتابع: تم تبادل الرسائل 4 مرات بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني، ومن المتوقع أن نناقش مع الوفد الأمريكي بالجولة المقبلة الإطارات العامة لأي اتفاق محتمل.

إلى ذلك، قال وزير خارجية عمان: توسطنا بين واشنطن وطهران لبدء المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق عادل، والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء ودية.

وواصل: من المتوقع أن نناقش مع الوفد الأمريكي بالجولة المقبلة الإطارات العامة لأي اتفاق محتمل، وطهران وواشنطن تريدان اتفاقًا على المدى القصير وليس مجرد محادثات.