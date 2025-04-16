طفلة «فستان العيد» في «عالم سمسم» تستعيد ذكرى عمرها 20 عاما

كتبت: منة الصياد

«أنا اسمى إسراء وبكرة العيد، وماما خدتنى علشان تشترى لى فستان العيد»، بتلك العبارة يبدأ أحد الإعلانات الخاصة بتصوير بهجة أجواء العيد ضمن إحدى حلقات مسلسل الأطفال الشهير «عالم سمسم»، الذى كان يُعرض خلال نهاية فترة التسعينات وصولاً للألفية الجديدة، وكانت بطلته طفلة صغيرة تتسم بملامحها الجذابة وشعرها الأسود اللامع المنسدل على جبهتها، والتى تحدث الأطفال عن تفاصيل رحلتها مع والدتها وشقيقتها الأكبر منها لأحد المحال التجارية لشراء الزى الجديد احتفالاً بالعيد.



مقطع فيديو لا تتعدى مدته 60 ثانية تم عرضه خلال إحدى حلقات مسلسل الأطفال «عالم سمسم» قبل أكثر من 20 عاماً، لكنه يعود لتصدُّر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعى من جديد بعد سنوات طويلة، ليتفاعل معه العديد من الأشخاص، وعلى رأسهم الذين واكبت طفولتهم تلك الفترة الزمنية، لتبدأ عمليات البحث عن بطلة هذا المشهد ومعرفة كيف أصبح شكلها بعد تلك السنوات.

تستعيد إسراء سيد، صاحبة الـ29 عاماً، وبطلة الإعلان المتداول، تفاصيل مشاركتها به خلال عام 1998، موضحة أنها كانت تبلغ من العمر حينها نحو 3 أعوام، وكان قد تم اختيارها وشقيقتها التى تكبرها بأعوام قليلة من قبَل مخرجة العمل سهى عرابى التى كانت تجمعها علاقة صداقة مع والدتها.



ولاهتمام والدة إسراء بمشاركة ابنتيها فى تصوير إعلانات الأطفال بتلك الفترة من التسعينات، تم اختيار ابنتيها لتصوير إعلان العيد بمسلسل «عالم سمسم» الذى استغرق يوماً واحداً، بين المحل التجارى والذهاب للملاهى.



ظهرت «إسراء»، الحاصلة على ماجستير فى القانون والتى تعمل محامية بالوقت الحالى، فى الإعلان خلال رحلتها للبحث عن فستان مناسب للعيد، وهو ما حقق تفاعلاً كبيراً وقت عرض الحلقة، وكذلك مع إعادة تداول الفيديو، وتصف شعورها بقولها: «ما كنتش أعرف إن ناس كتيرة عارفة الحلقة وبتحبها لأنى كنت طفلة وقتها، اتفاجئت وفرحت إن كتير منهم فاكرها وفيه ناس اتأثرت بالفستان وبنات حبت تعيِّد بالفستان نفسه وقتها، ودلوقتى بيفاضلوا بين الفساتين إن الأصفر كان أحلى من اللى اختارته».