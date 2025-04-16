«تعليم مطروح» تنظم امتحانا تجريبيا لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت

أعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تنظيم امتحان تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية نظام البوكليت بمدرستي زاهر جلال الإعدادية بنات والشهيد المعناوي الإعدادية بنين، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية النظام الجديد فترة زمنية لمدة ساعتين أثناء اليوم الدراسي في محاكاة فعلية قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية

وأجرت وكيل تعليم مطروح حوارا سريعاً مع أبنائها الطلاب اطمأنت من خلاله علي مستوي امتحانات الشهادة الإعدادية، وسعادة الطلاب بالنظام الامتحاني الجديد والذي يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع.

تدريب الطلاب على كيفية الإجابة

وقالت وكيل الوزارة ببيان، إن الامتحان التجريبي هو امتحان غير رسمي ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي، لكنه يستهدف تدريب الطلاب على كيفية الإجابة عن الأسئلة بامتحانات موضحة أوراق إجابات الطلاب سيتم تصحيحها من خلال لجان تصحيح فنية للتدريب كذلك على أعمال التصحيح في امتحانات النظام الجديد.