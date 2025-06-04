«تعليم مطروح»: امتحان تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت 16 أبريل

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية قررت عقد امتحان تجريبى لنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الاربعاء الموافق 16 أبريل الجاري ولمدة يوم واحد، يؤدي خلاله الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين أثناء اليوم الدراسي وذلك للتدريب على أداء الامتحان بنظام البوكليت الجديد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه سيتم نشر نماذج امتحانات استرشادية بنظام البوكليت لباقي المواد الدراسية الأساسية علي الصفحة الرسمية للمديرية على غرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنظام الجديد.

امتحانات البوكليت التجريبية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، أن امتحانات البوكليت تجريبية، وهو نظام غير رسمى ولا يضاف درجاته إلى المجموع الكلي لكنه يستهدف تدريب الطلاب على كيفية الإجابة عن الأسئلة بامتحانات البوكليت والتي أقرها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه الأخير أول أمس مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية.

التدريب على أعمال التصحيح

وأوضحت أن الامتحان التجريبي المزمع عقده لمادة الدراسات سيجري تصحيحه من خلال لجان تصحيح فنية للتدريب على أعمال التصحيح على الامتحانات بالنظام الجديد.

البوكليت يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب

ولفتت إلى أن نظام البوكليت هو نظام امتحانات اعتمدته وزارة التربية والتعليم لتحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية، ويعتمد على دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة في الامتحانات، كما أن نظام البوكليت لا يوجد به أي تغيير في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة لكن يجري خلاله الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التي كانت موجودة في الأعوام السابقة، خاصة وأن تعميم نظام البوكليت يصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية بشكل عام لما يحققه القرار الوزاري من انضباط للعملية التعليمية والقضاء على الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عام خاصة أن الصف الثالث الإعدادى شهادة تحدد مصير لمستقبل الطلاب.