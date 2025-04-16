وزير الخارجية: ندعم الأردن في مواجهة المخططات التخريبية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

إدانة المخططات الإرهابية التي تستهدف الأردن

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ عبدالعاطي أدان بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، على ضوء ما أعلنته من إحباط مخطط دنىء يستهدف المساس بأمن واستقرار الأردن.

وشدد وزير الخارجية على وقوف مصر بشكل كامل جنبًا إلى جنب مع الأردن، في مواجهة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا تضامن مصر مع الأردن في مواجهة المخططات الهدامة والتخريبية.

مناقشة جهود التهدئة في قطاع غزة

من جهة أخرى، شهد الاتصال نقاشًا بين الوزيرين حول الجهود الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المرحلة الثانية، إضافة إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد، كما ناقش الوزيران تنفيذ مخرجات اعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والخطوات المقبلة للتحرك مع الفاعلين الدوليين.