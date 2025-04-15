الحكومة الأردنية: المتورطون في الأعمال التخريبية منتسبون إلى جماعات غير مرخصة

قال محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن 16 عنصرا انخرطوا في المُخططات التخريبية ضمن مجموعة كانت تقوم بمهام بشكل منفصل، مٌؤكدا إن المخابرات العامة تابعت المخططات التخريبية بشكل استخباري منذ 2021.

إنشاء مستودعين للتصنيع والتخزين بالعاصمة عمان

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المتورطين في المخططات التخريبية انخرطوا في إنشاء مُستودعين للتصنيع والتخزين بالعاصمة عٌمان ومحافظة الزرقاء، واعترفوا بالمٌخططات التخريبية وتم القبض على جميع الضالعين.

وأشار محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إلى أن المٌتورطون في الأعمال التخريبية منتسبون إلى جماعات غير مرخصة، مؤكدا أن المُخططات شملت تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروعا لتصنيع مسيرات، وأن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح محمد المومنى المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن الأجهزة الأمنية تواصل مهامها للحفاظ على أمن الأردن ونطمئن المواطنين بأنه لا مجال لإثارة القلق.