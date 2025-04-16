البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد في دير مارمينا بمريوط غدا

البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد في دير مارمينا بمريوط غدا

البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد في دير مارمينا بمريوط غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا، لقان وقداس يوم الخميس الكبير (خميس العهد) في دير الشهيد مارمينا بمريوط، في الإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد

ويؤدي البابا تواضروس خلال طقس خميس العهد هذا اليوم «صلاة اللقان» التي تتضمن غسل الأرجل للكهنة والرهبان في الدير، إحياءً لما فعله المسيح حينما غسل أرجل تلاميذه تعبيرًا عن التواضع والمحبة والخدمة.

وتصلي الكنيسة في خميس العهد لأول مرة في الهيكل بعد أحد الشعانين ففي هذا اليوم وفقا للإنجيل أسس المسيح سر التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة كما غسل أرجل التلاميذ ليعلمهم الاتضاع، في ليلة الجمعة سلم يهوذا المسيح للسلطات لمحاكمته بتهمة التجديف.

وتشهد الكنائس في هذا اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين للمشاركة في القداس الأول الذي تقيمه الكنيسة احتفالا بهذا العيد السيدي الصغير الذي يسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وينفرد طقس خميس العهد بإقامة صلوات اللقان والتي لا تقام سوى 3 مرات في العام وهي عيد الرسل، عيد الغطاس، خميس العهد.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا