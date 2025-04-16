البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد في دير مارمينا بمريوط غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا، لقان وقداس يوم الخميس الكبير (خميس العهد) في دير الشهيد مارمينا بمريوط، في الإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

البابا تواضروس يصلي قداس خميس العهد

ويؤدي البابا تواضروس خلال طقس خميس العهد هذا اليوم «صلاة اللقان» التي تتضمن غسل الأرجل للكهنة والرهبان في الدير، إحياءً لما فعله المسيح حينما غسل أرجل تلاميذه تعبيرًا عن التواضع والمحبة والخدمة.

وتصلي الكنيسة في خميس العهد لأول مرة في الهيكل بعد أحد الشعانين ففي هذا اليوم وفقا للإنجيل أسس المسيح سر التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة كما غسل أرجل التلاميذ ليعلمهم الاتضاع، في ليلة الجمعة سلم يهوذا المسيح للسلطات لمحاكمته بتهمة التجديف.

وتشهد الكنائس في هذا اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين للمشاركة في القداس الأول الذي تقيمه الكنيسة احتفالا بهذا العيد السيدي الصغير الذي يسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وينفرد طقس خميس العهد بإقامة صلوات اللقان والتي لا تقام سوى 3 مرات في العام وهي عيد الرسل، عيد الغطاس، خميس العهد.