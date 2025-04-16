وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني والقيادات الكنسية بعيد القيامة المجيد

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2025، جاء بها:

بصادق مشاعر الإعتزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بخالص التهاني وصادق الأماني بمناسبة عيد القيامة المجيد.. نحتفى بتلك المناسبة فى كل عامٍ ونستقى منها معانى التضحية والفداء.. وتتجلى فى أذهاننا حقائق رسخها التاريخ فى الوجدان.. شاهدة على تشابك وقوة الأمة المصرية ووحدة نسيجها الوطنى.. لتبقى الكنانة دائما فى أمن ورفعة واستقرار.. وكل عام وقداستكم بخير.



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، جاء بها:



بمناسبة عيد القيامة المجيد.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك.. بخالص التهاني والأمنيات، معربا عن مكنون اعتزازي وتقديري.. راجيا استمرار مأمول الترابط بين النسيج الوطني المصري.. لنستكمل في تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات.. مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء.. وكـل عــام وأنتـم بخـير.







كما بعث برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جاء بها:



بمناسبة عيد القيامة المجيد.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية.. بخالص التهاني وصادق الأماني.. راجياً أن تهل علينا هذه المناسبة الكريمة أعواما عديدة.. وشعب مصر العظيم في أخوة وتسامح ومحبة وترابط.. وكـل عــام وأنتـم بخـير.

وتضمنت برقية التهنئة الموجهة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، الآتي:



يطيب لي أن أبعث إلى الأخوة والأبناء فى هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى قيم التضحية والعطاء.. لنثق فى عزم رجال الشرطة فى شتى مواقع العمل.. وحرصهم على الإضطلاع بمهام رسالة الأمن.. ويكونوا فى سبيل أمن الوطن جنودا أوفياء.. ويسطرون بعطائهم أروع الأمثلة في الفداء.. حفظ الله بلادنا.. وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.. وجعل دوما إرادتنا على قوى الشر غالبة.. ولرفعة الوطن حاضرة ونافذة.



