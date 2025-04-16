ورش فنية ولقاءات تثقيفية لذوي الهمم ضمن احتفاء قصور الثقافة بنجيب محفوظ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة الفعاليات المقدمة لذوي القدرات الخاصة، وفي إطار برنامج احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار «محفوظ في القلب».

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، ونفذتها الإدارة العامة للتمكين الثقافي، بإدارة الدكتورة هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتضمنت ورشة حكي بمركز شباب التجمع الأول، لعدد من الرواد من ذوي الهمم.

الاحتفال ب نجيب محفوظ

تضمنت الورشة التعريف بالسيرة الذاتية للأديب العالمي، وأبرز أعماله الأدبية بأسلوب مبسط. كما شهد اليوم تنفيذ مسابقة ثقافية، وورشة فنية لتلوين رسومات كاريكاتيرية تجسد شخصية نجيب محفوظ، باستخدام ألوان الخشب وألوان الشمع.



جاءت الفعاليات ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أبريل الحالي، يتضمن أكثر من 100 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الثقافي الرائد لمحفوظ، والاحتفاء بإسهاماته الكبيرة في إثراء الهوية المصرية.