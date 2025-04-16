«النقل» تبدأ تدريب السائقين على مسار الأتوبيس الترددي

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير 10 أتوبيسات في مسار المرحلة الأولى لتدريب سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف في المحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

تأتي الخطوة في أعقاب الزيارات المتتالية للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمشروع، وتفقد جاهزية المرحلة الأولى منه للتشغيل، وتحديد منظومة العمل الخاصة به وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري، التي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري وكيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاه أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، والاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

تسيير 100 أتوبيس كهربائي

وجرى التأكيد على أنّه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي وهذه الأتوبيسات منتجة محليا بمصر، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.

يذكر أنّ مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يشمل 48 محطة، إضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية، ويتم تشغيله على 3 مراحل، الأولى 14 محطة وتشمل المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصري الكبير «إسكندرية الصحراوي» على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي وإنهاء التوسعة في تلك المسافة.