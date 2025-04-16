وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندي وقف الحرب في قطاع غزة

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي، العديد من ملفات القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخاصة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الحرب، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى وتحقيق التهدئة المستدامة في القطاع.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه عرض على نظيره البولندي الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وهي أصبحة خطة عربية إسلامية وتحظى بدعم دولي، مشددًا على الرفض الكامل لأي مخططات للتهجير من قطاع غزة.

وأكّد ضرورة خلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا هو الضمان الوحيد لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.