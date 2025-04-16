رئيس الوزراء: قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إن لم تكن أهمها على الإطلاق.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق: «شهدت هيئة قناة السويس جهودا مستمرة لا تتوقف، محققة طفرة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي العالمي في القناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ وشماعات رباط عملاقة تربط السفن ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام 1990 نتيجة لطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة».