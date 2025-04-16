الفريق أسامة ربيع: 4 أزمات كبرى واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة واجهت 4 أزمات كبرى خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها استطاعت تجاوزها بثبات، مشددًا على أن تلك التحديات عزّزت مكانة القناة عالميًا.

4 أزمات واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم، أن أولى الأزمات التي واجهتها القناة كانت جائحة كورونا في عامي 2019 و2020، التي أثّرت على حركة التجارة العالمية، تلتها في 2021 أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» التي عطّلت الملاحة لأيام وتصدرت المشهد العالمي.

قناة السويس قادرة على الاستجابة الفعالة والمرنة في إدارة الأزمات

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 كانت الأزمة الثالثة، وتلتها أزمة الملاحة الحالية المرتبطة بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر، التي أثرت على مسارات السفن الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات رغم تعقيداتها لم تُضعف أداء القناة؛ بل أثبتت قدرتها على الاستجابة الفعالة والمرنة في إدارة الأزمات بدعم كامل من القيادة السياسية، وتفاني العاملين بالهيئة.