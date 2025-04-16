الفريق أسامة ربيع: 4 أزمات كبرى واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

الفريق أسامة ربيع: 4 أزمات كبرى واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

الفريق أسامة ربيع: 4 أزمات كبرى واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة واجهت 4 أزمات كبرى خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها استطاعت تجاوزها بثبات، مشددًا على أن تلك التحديات عزّزت مكانة القناة عالميًا.

4 أزمات واجهت قناة السويس خلال 5 سنوات

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم، أن أولى الأزمات التي واجهتها القناة كانت جائحة كورونا في عامي 2019 و2020، التي أثّرت على حركة التجارة العالمية، تلتها في 2021 أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» التي عطّلت الملاحة لأيام وتصدرت المشهد العالمي.

قناة السويس قادرة على الاستجابة الفعالة والمرنة في إدارة الأزمات

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 كانت الأزمة الثالثة، وتلتها أزمة الملاحة الحالية المرتبطة بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر، التي أثرت على مسارات السفن الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات رغم تعقيداتها لم تُضعف أداء القناة؛ بل أثبتت قدرتها على الاستجابة الفعالة والمرنة في إدارة الأزمات بدعم كامل من القيادة السياسية، وتفاني العاملين بالهيئة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا