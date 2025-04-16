ضبط 212 قضية مخدرات و259 متهمًا في حملات أمنية بالقاهرة

ضبط 212 قضية مخدرات و259 متهمًا في حملات أمنية بالقاهرة

ضبط 212 قضية مخدرات و259 متهمًا في حملات أمنية بالقاهرة

نفذت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية استهدفت جالبي ومتجري وحائزي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق المعادي بالقاهرة، وأسفرت الجهود خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 212 قضية مخدرات، تورط فيها 259 متهمًا.

وجرى ضبط كميات من المواد المخدرة، تضمنت الحشيش، والهيروين، والآيس، والاستروكس، والبودر، والشادو، والهايدرو، إضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفين والحفاظ على الأمن العام.

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