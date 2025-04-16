تراجع كبير في سعر الأرز الشعير اليوم.. والشعبة: متوفر بكميات كبيرة

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 16-4-2025، تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية؛ إذ تتراوح قيمة الانخفاض ما بين 1000 إلى 1500 جنيه في سعر الطن، وفقًا لشعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

سعر الأرز الشعير اليوم

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأرز متوفر بكميات كبير في السوق المحلية ولا يوجد طلب، على أمل أن تشهد السوق نشاطا خلال الأيام المقبلة حتى يستطيع المزارع الحصول على تكلفة الزراعة وإيجار الأرض.

وأشار إلى أن سعر الأرز الشعير اليوم تراوح بين 15 و16 ألفا و500 جنيه، ويختلف سعر الأرز الشعير في الأسواق بحسب نوع الحبة، سواء رفيع أو عريض الحبة.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء، عريض الحبة ما بين 16 و16 ألفا و500 جنيه للطن، فيما تراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 15 و15 ألفا و500 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر الأرز الأبيض اليوم الأربعاء رفيع الحبة، شهد مستويات تتراوح بين 24 جنيهًا للكيلو كسر 10%، و25 جنيهًا للكيلو كسر 5%، فيما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة 26 جنيهًا كسر 10%.