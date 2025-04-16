 إيوان يطرح أغنية جديدة بعنوان «شطبنا» باللهجة المصرية (فيديو)

 إيوان يطرح أغنية جديدة بعنوان «شطبنا» باللهجة المصرية (فيديو)

 إيوان يطرح أغنية جديدة بعنوان «شطبنا» باللهجة المصرية (فيديو)

كتبت : أميرة عزالدين

طرح المطرب اللبناني إيوان أغنيته الجديدة بعنوان «شطبنا»، باللهجة المصرية، بقالب غنائي مقسوم حيث جمعت بين النمطين الإيقاعي السريع والشعبي البوب.

تفاصيل أغنية شطبنا

أغنية «شطبنا»، للمطرب إيوان من كلمات محمود شوقي، وألحان شريف عبد المنعم، وتوزيع هارون.

موضوع غنائي تحت شعار راحة الأعصاب

وركز المطرب إيوان في أغنية «شطبنا»، بموضوعها الجديد والمختلفة والمتجدد من حيث المفردات والمصطلحات التي تُغنى للمرة الأولى، إذ تُركز الأغنية على أهمية التخلص من الطاقة السلبية والأشخاص السلبيين الذين يزعجون الآخرين، وتنطبق على الحبيب أول الصديق أو المدير بالعمل أو أي شخص يعطي انطباعاً وطاقة سلبية، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في 3 مواقع مُختلفة بالعاصمة اللبنانية بيروت بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

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