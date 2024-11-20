«أنا مش أنا».. فيلم مغربي باللهجة المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي

عُرض الفيلم المغربي «أنا مش أنا» بنسخته المدبلجة باللهجة المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليكون العرض العالمي الأول للفيلم بهذه النسخة المخصصة للجمهور المصري.

وحقق «أنا مش أنا» نجاحًا واسعًا في المغرب، وتتولى الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، عملية توزيعه في مصر، إذ طُرح اليوم الأربعاء في 10 سينمات مصرية ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في عدة دول عربية أخرى في الأيام القادمة في نسخته الجديدة باللهجة المصرية.

دعم التجارب الجديدة

يأتي ذلك كجزء من مبادرة مهرجان القاهرة السينمائي لدعم التجارب السينمائية التي تعزز التواصل الثقافي بين الشعوب، إذ يمكن الجمهور المصري من التفاعل مع إنتاجات دول أخرى خارج الدائرة المعتادة للسينما العالمية.

وذكر مهرجان القاهرة السينمائي في بيان، أنَّه فخور بهذه التجربة التي تسعى إلى تقديم صورة جديدة للإبداع السينمائي، من خلال التفاعل بين الصورة والصوت والتجارب الثقافية المختلفة، وهو ما يعكس التزامه بدعم التنوع السينمائي عالميًا.

صناع الفيلم المغربي

فيلم «أنا مش أنا» من تأليف وإخراج هشام الجباري، بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وإنتاج فاطنة بنكران.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.