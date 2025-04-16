«الأعلى للإعلام» يجتمع لمناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والفضائيات

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالإشارة إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، بشأن فرض بعض الغرامات المالية والإنذارات، بسبب مخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.