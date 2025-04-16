قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية لطلبة 12 جامعة حكومية وخاصة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ باشتراك (12) جامعة حكومية وخاصة للارتقاء بمستوى المعرفة والوعى الوطنى لدى الشباب، وتناولت الندوة إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وأساتذة الجامعات، لإيضاح الجهود التى تقوم بها الدولة وكافة مؤسساتها فى مختلف المجالات، إضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن شارك فى تنفيذها طلبة الجامعات، واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وألقى اللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، كلمة أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من القوات المسلحة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصرى كان ولا يزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن قواتنا المسلحة الباسلة هى الحصن المنيع والدرع الواقى والحامى لشعب مصر العظيم. وحضر الندوة محافظ كفر الشيخ ورؤساء ونواب الجامعات المشاركة بالندوة.