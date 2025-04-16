أنوشكا عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب: «إجلال مش شخصيتي.. قسوتها مش شبهي»

كشفت الفنانة أنوشكا، كواليس تجسيدها لشخصية «إجلال» في مسلسل «وتقابل حبيب»، خلال موسم رمضان 2025، مؤكدة أنها لم ترَ شخصية «إجلال» شريرة كما وصفها البعض، إلا أنها كانت نموذجًا لإنسانة تربت في بيئة قاسية خالية من المشاعر.

شخصية «إجلال» في «وتقابل حبيب»

وقالت «أنوشكا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «CBC»، : «أنا ما كنتش شايفاها شريرة خالص، كنت شايفة إن إجلال اتولدت وكبرت في مناخ صارم جدًا، ما كانش فيه مجال للحب، اتجوزت ابن عمها اللي كان دائمًا يريدها أن تكون رقم واحد»، موضحة أن البيئة اللي نشأت فيها «إجلال» شكلت شخصيتها الصارمة.

وأشارت إلى أنها لم يكن هناك مكان للمشاعر في هذه البيئة التي تربت فيها، مٌشددة على أن «إجلال» مُختلفة تمامًا عنها شخصيًا، قائلة: «إجلال مش أنوشكا، أنا مليانة أحاسيس ومشاعر، لكن إجلال كانت صارمة جدًا».

وأوضحت أن «إجلال» في «وتقابل حبيب» كانت شخصية قوية وصارمة، مضيفة: «مش بقول إنها كانت صح، لأ، كان عندها أخطاء كبيرة وكانت مؤذية في بعض اللقطات، دوافع إجلال لم تكن شخصية على الإطلاق، بل كانت ترى أن ما تقوم به يصب في مصلحة الأسرة»، مشيرة إلى أنها كانت أم مثل أي أم تدافع عن أسرتها وأولادها.