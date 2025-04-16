النائب عادل عبد الفضيل: قانون العمل يُعالج الثغرات والسلبيات.. ربط الأجر بالإنتاج

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل هو بمثابة هدية البرلمان المصري لعمال مصر في عيدهم، مٌشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الإسراع بعقد حوار مجتمعي حول القانون.

قانون العمل يهدف إلى تحقيق التوازن

وأضاف «عبد الفضيل»، خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن القانون تم الانتهاء من مُناقشته بالفعل، باستثناء بعض المواد التي أُعيدت للمداولة خلال الجلسة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل»، كما يُعد قانونًا جاذبًا للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

قانون العمل يعالج الثغرات والسلبيات

وأشار إلى أن قانون العمل يُعالج الثغرات والسلبيات التي كانت موجودة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي سببت خللًا في علاقة العمل بين الطرفين، مُؤكدًا أن القانون الجديد جاء بتعريف واضح للأجر، وربط الأجر بالإنتاج، مٌضيفًا: «تمت صياغة مواده بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، بالإضافة إلى التزامه الكامل بأحكام دستور 2014، خاصة المواد التي تخص عمل المرأة، العمالة غير المنتظمة، والإضراب، وغيرها».

وأوضح أن القانون جاء متوافق مع التشريعات الحديثة، مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون الحريات النقابية، مشيرًا إلى أن القانون عالج بعض الأحكام التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.