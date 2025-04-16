«مسار إجباري» تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مبقتش أخاف»

«مسار إجباري» تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مبقتش أخاف»

«مسار إجباري» تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مبقتش أخاف»

كتبت : أميرة عزالدين

وصل، منذ قليل، أعضاء فرقة «مسار إجباري» لأحد المسارح الكبرى فى القاهرة، تمهيدا للاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس الفرقة من خلال الفيلم الوثائقي «مبقتش أخاف».

رحلة عمرها 20 عاما

وأوضح أعضاء الفرقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم الوثائقي يعبر عن رحلتهم التى انطلقت منذ 20 عاما، وواجهوا خلالها عديد من التحديات والصعوبات من أجل الاستمرار طيلة هذه السنوات، بإبداع يعبر عن الجمهور.

توثيق رحلة الفرقة

جدير بالذكر أن «مبقتش أخاف» هو فيلم وثائقي مدته ساعة ونصف، وتم تصويره في عدة أماكن مختلفة، وذلك من أجل توثيق رحلة الفرقة وأهم المحطات التي مروا بها.

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