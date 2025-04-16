مسار إجباري تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مابقتش أخاف» الليلة

مسار إجباري تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مابقتش أخاف» الليلة

مسار إجباري تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها بفيلم «مابقتش أخاف» الليلة

تحتفل الليلة، فرفة مسار إجباري، بمرور 20 عاما على تأسيسها من خلال فيلم وثائقي بعنوان «مابقتش أخاف»، بتوقيع المخرج أمير الشناوي، بحضور جميع أبطال الفرقة.

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تفاصيل احتفال مسار إجباري بمرور 20 عام على تأسيسهم

يوثق فيلم مابقتش أخاف تفاصيل رحلة فرقة مسار إجباري فى الصعوبات والتحديات التي يواجهوها، وعن تفاصيل طرح الألبومات والأغاني التي يقدموها للجمهور، وكواليس اختيار الموسيقى والكلمات التي تلمس وجدان الجمهور بشكل مباشر.

تفاصيل ألبوم مسار إجباري

من المقرر أن يطرح أعضاء فرقة مسار إجباري ألبوم جديد يضم 12 أغنية، والكشف عن تفاصيله، وموعد طرحه.

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