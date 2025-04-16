المطرب اللبناني ريان يطرح أول فيديو كليب بعد تعافيه من السرطان

كتب: ياسمين محمود

أعلن المطرب اللبناني ريان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرحه لأول فيديو كليب بعد تعافيه من مرض السرطان.

ونشر «ريان» الكليب الجديد معلقًا: «صار فيكن تسمعوا غنيتي الجديدة «ما بزعل ع حدا» على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».





ريان يعلن تعافيه من السرطان

وكان ريان قد أعلن في نوفمبر الماضي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» تعافيه من السرطان، قائلاً: «بحب طمّن الجميع أنو نتيجة التحاليل ممتازة والحمدلله ع كل شي، وبشكر دعواتكم وصلواتكم، وهلّق صار وقت نرجع بأحلى حفلات وبأجمل أغنية وأنا أكيد رح تحبوها... حضروا حالكم يا حبايب القلب والروح».