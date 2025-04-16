المطرب اللبناني ريان يطرح أول فيديو كليب بعد تعافيه من السرطان

المطرب اللبناني ريان يطرح أول فيديو كليب بعد تعافيه من السرطان

المطرب اللبناني ريان يطرح أول فيديو كليب بعد تعافيه من السرطان

كتب: ياسمين محمود

أعلن المطرب اللبناني ريان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرحه لأول فيديو كليب بعد تعافيه من مرض السرطان.

ونشر «ريان» الكليب الجديد معلقًا: «صار فيكن تسمعوا غنيتي الجديدة «ما بزعل ع حدا» على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».



ريان يعلن تعافيه من السرطان

وكان ريان قد أعلن في نوفمبر الماضي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» تعافيه من السرطان، قائلاً: «بحب طمّن الجميع أنو نتيجة التحاليل ممتازة والحمدلله ع كل شي، وبشكر دعواتكم وصلواتكم، وهلّق صار وقت نرجع بأحلى حفلات وبأجمل أغنية وأنا أكيد رح تحبوها... حضروا حالكم يا حبايب القلب والروح».

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