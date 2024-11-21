رحلة المطرب ريان من استئصال الكلى للتعافي.. انتصر على السرطان في 6 أشهر

لم تكن رحلة المطرب اللبناني ريان مع الإصابة بمرض السرطان، رحلة عابرة، رغم كونها قصيرة، إلا أنها حملت في طياتها الكثير من المعاني والرسائل، بعدما بات أيقونة أمل للملايين حول العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان شفائه من المرض الخبيث، وسط حالة من التفاؤل ورسائل المحبة التي غمرته، فما هي قصة تعافيه؟.

رحلة المطرب ريان مع سرطان الكلى

في 20 مايو 2024، كان جمهور المطرب اللبناني ريان على موعد مع خبر صادم، بعدما أعلن في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» أن الفحوصات أثبتت إصابته بسرطان الكلى.

جراحة عاجلة خضع لها المطرب ريان حينها، قام خلالها الأطباء باستئصال الكلى، ليخرج «ريان» ويطالب الجمهور بالدعاء له، حيث كان ينتظر مصيره خلال الفترة التي تلت الجراحة، وما إذا كان سيحتاج للعلاج الكيماوي أم لا.

6 أشهر مرت منذ إعلان ريان إصابته بالسرطان، حرص خلالها على توجيه رسائل تفاؤلية من حين لآخر، قبل أن يعلن خلال الساعات الماضية تعافيه من السرطان، معلقا عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»: «بحب أطمّن الجميع أن نتيجة التحاليل ممتازة والحمد لله ع كل شيئ وبشكر دعواتكم وصلواتكم و صار وقت نرجع بأحلى حفلات وبأجمل أغنية وأكيد رح تحبوها... حضروا حالكم يا حبايب القلب والروح».

«الريان» الذي أعلن تعافيه من مرض السرطان بعد 6 أشهر من المعاناة، أعلن إقامة أولى حفلاته بعد تعافيه من المرض الخبيث يوم 28 ديسمبر المقبل.

معلومات عن المطرب ريان بعد تعافيه من السرطان

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن المطرب ريان بعد تعافيه من مرض سرطان الكلى: