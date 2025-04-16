رئيس هيئة الدواء المصرية يتابع جهود سحب العقاقير منتهية الصلاحية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى. وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة المواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وشدد على أهمية رفع الوعي حول مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات إلى تحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة التحديات التي يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا.

وعبّر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل إنجاح المبادرة، ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

حضر اللقاء كل من الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة حضرت الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

يُذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية. وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.