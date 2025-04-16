«الوطنية للانتخابات» تفتح حوارا مباشرا مع الشباب عن أهمية دورهم في الاستحقاقات الدستورية

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، ندوة تثقيفية توعوية للشباب بمقرها في القاهرة، ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

مشاركة رفيعة المستوى وحضور شبابي واسع

شاركت الهيئة برئاسة حازم بدوي وبحضور أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وشادي رياض، وشريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.



كما شارك من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد حسن، معاون الوزير، وإيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذين يمثلون الشريحة العمرية من 25 سنة الي 4چ سنة من جميع محافظات الجمهورية.



وفى كلمته الافتتاحية بالندوة، نقل أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تحيات حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الحضور، وأشار إلى تأكيده الدائم على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات، التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.



وقدم «بنداري» عرضا تقديميا تفصيليا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.

جهود الهيئة في الوعي والتثقيف

كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسئولية، انطلاقًا من كونهم شريك فاعل في دعم استقرار الدولة.



وضمن فعاليات الندوة، تناول شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.

كما استعرض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء، وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها.



وأكد «رياض»، أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.



من جهته قال شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين، تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.



وشهدت الندوة، حرص مدير الجهاز التنفيذي ونوابه علي فتح نقاشات مستفيضة مع الشباب المشاركين، حيث طرح الشباب العديد من الأسئلة والاستفسارات حول العملية الانتخابية وأهمية دورهم في هذه العملية.

وأشاد فريق الهيئة بمستوى وعي الشباب وحرصهم على فهم القضايا السياسية المطروحة، وتم التأكيد خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.



وفي ختام الندوة، تم توجيه الشكر للشباب المشاركين، تقديرًا لاهتمامهم وحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة فيما أعرب الشباب عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة الثرية، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التي تُسهم في تعزيز وعيهم السياسي وتمكينهم من أداء دورهم الوطني على الوجه الأكمل.