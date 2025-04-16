نجاة الفنانة علياء صبحي وابنتها من حادث مروع بالتجمع الخامس

كتب- ياسمين محمود:

تعرضت الفنانة علياء صبحي لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها رفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تناولهن العشاء بأحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وبحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي للفنانة علياء صبحي، قال إن الأخيرة كانت تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، ما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل.

وعلى الفور، تم نقل الفنانة وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، فيما أصيبت النجمة بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

وأكد البيان، أن الحادث كان صدمة كبيرة للفنانة، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها لنجاتها دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.