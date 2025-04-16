لجنة استلام القمح بالفيوم: صرف مستحقات المٌوردين خلال 48 ساعة فقط

قال ياسر جمال، رئيس لجنة استلام القمح المحلي بمحافظة الفيوم، إن موردي القمح يحصلون على مُستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد إلى الصوامع، مُشيرًا إلى أن الإجراءات المُعقدة التي كانت تُتبع في السابق تم تيسيرها بالكامل.

إيداع المبالغ مباشرة

وقال «جمال»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»،: «مبقاش في اللفة بتاعت زمان، لو المورّد عنده حساب بنكي بيتم إيداع المبالغ مٌباشرة، ويتمكن من صرفها خلال 48 ساعة فقط».

وأوضح رئيس لجنة استلام القمح أن إجراءات الصرف أصبحت سهلة وسريعة، وهو ما شجّع الفلاحين والمُزارعين على تسليم القمح بأنفسهم إلى الصوامع، خاصة مع وضوح الإجراءات وضمان سرعة الاستحقاق المالي.

موسم استلام القمح

وشدد على أن موسم استلام القمح هذا العام بدأ يوم 5 أبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس، مؤكدًا أن فترة الذروة في عملية التوريد تكون خلال شهر مايو، حيث ترتفع الكميات المستلمة بشكل ملحوظ بالتزامن مع انتظام عمليات الحصاد، مٌشيرًا إلى أن العمل يتم بالتنسيق الكامل بين وزارة التموين ووزارة الزراعة لضمان سلاسة الموسم وتحقيق المستهدف.